«Анахайм» по буллитам обыграл «Монреаль»

«Анахайм» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 Б. Игра прошла на арене «Хонда Центр» в Анахайме.

В основное время у «Дакс» забили Каттер Готье, Радко Гудас, Джексон Лакомб, Лео Карлссон и Крис Крайдер, а у «Канадиенс» — Ник Сузуки, Лэйн Хатсон, Александр Каррье и Коул Кофилд (дважды). Победный буллит на счету Алекса Киллорна.

«Анахайм» набрал 73 очка в 62 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 5-й строчке — 76 очков в 61 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

7 марта, 05:00. Honda Center (Анахайм) Анахайм Монреаль

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