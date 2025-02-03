«Монреаль» уступил «Анахайму» и потерпел пятое поражение подряд
«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Анахайму» со счетом 2:3.
В составе «Канадиенс» отличились Йоэль Армиа и Кристиан Дворак, у «Дакс» голы забили Мэйсон Мактавиш, Фрэнк Ватрано и Алекс Киллорн.
«Монреаль» потерпел пятое поражение подряд и с 53 очками расположился на 13-м месте Восточной конференции, «Анахайм» с 50 очками — на 12-й строчке «Запада».
Положение команд
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|Столичный дивизион
|И
|В
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|О
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|Вашингтон
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|34
|18
|75
|2
|Каролина
|53
|32
|21
|68
|3
|Нью-Джерси
|54
|29
|25
|64
|4
|Коламбус
|52
|26
|26
|59
|5
|Айлендерс
|51
|24
|27
|55
|6
|Рейнджерс
|51
|24
|27
|52
|7
|Питтсбург
|54
|22
|32
|52
|8
|Филадельфия
|54
|23
|31
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|53
|31
|22
|65
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|64
|3
|Оттава
|52
|28
|24
|60
|4
|Тампа-Бэй
|51
|27
|24
|58
|5
|Бостон
|54
|26
|28
|58
|6
|Детройт
|52
|26
|26
|57
|7
|Монреаль
|51
|24
|27
|53
|8
|Баффало
|52
|21
|31
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|54
|37
|17
|77
|2
|Даллас
|51
|33
|18
|67
|3
|Миннесота
|53
|31
|22
|66
|4
|Колорадо
|54
|31
|23
|64
|5
|Юта
|51
|21
|30
|51
|6
|Сент-Луис
|52
|23
|29
|50
|7
|Нэшвилл
|51
|18
|33
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|2
|Эдмонтон
|52
|32
|20
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|51
|25
|26
|57
|5
|Ванкувер
|51
|23
|28
|56
|6
|Сиэтл
|53
|23
|30
|49
|7
|Анахайм
|51
|21
|30
|48
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
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6.02
7.02
8.02
|3.02
|00:05
|
Анахайм – Монреаль
|- : -
|3.02
|02:00
|
Рейнджерс – Вегас
|- : -
|3.02
|02:00
|
Даллас – Коламбус
|- : -
|3.02
|02:00
|
Флорида – Айлендерс
|- : -
|3.02
|03:00
|
Юта – Сент-Луис
|- : -
|3.02
|04:00
|
Ванкувер – Детройт
|- : -
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Сиэтл – Калгари
|- : -
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