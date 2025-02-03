«Монреаль» уступил «Анахайму» и потерпел пятое поражение подряд

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Анахайму» со счетом 2:3.

В составе «Канадиенс» отличились Йоэль Армиа и Кристиан Дворак, у «Дакс» голы забили Мэйсон Мактавиш, Фрэнк Ватрано и Алекс Киллорн.

«Монреаль» потерпел пятое поражение подряд и с 53 очками расположился на 13-м месте Восточной конференции, «Анахайм» с 50 очками — на 12-й строчке «Запада».