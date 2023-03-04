«Анахайм» победил «Монреаль»
«Анахайм» дома обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
В составе «Дакс» забивали Джейсон Мегна, Мэйсон Мктавиш и Якоб Сильверберг. У «Канадиенс» отметились Джонатан Друин и Ник Сузуки.
«Анахайм» с 50 очками занимает 14-е место на «Западе». «Монреаль» — 15-й на «Востоке» с 56 очками.
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«Анахайм» — «Монреаль» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы: Друэн — 2 (Мэтисон, Андерсон), 1:16 — 0:1. Менья — 2 (Комтуа, Грант), 4:20 — 1:1. Мактавиш — 14 (бол., Фаулер, Зеграс), 51:01 — 2:1. Сильферберг — 10 (бол., Грант, Шаттенкирк), 55:00 — 3:1. Сузуки — 21 (Дворак, Друэн), 59:30 — 3:2.
Вратари: Гибсон — Монтембо.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 33 (11+13+9) — 28 (13+7+8).
Наши: — - Гурьянов (15.04/4/0).
4 марта. Анахайм. Honda Center.
|4.03
|03:00
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Коламбус – Сиэтл
|2 : 4
|4.03
|05:00
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Эдмонтон – Виннипег
|6 : 3
|4.03
|05:30
|
Аризона – Каролина
|1 : 6
|4.03
|06:00
|
Вегас – Нью-Джерси
|4 : 3 Б
|4.03
|06:00
|
Анахайм – Монреаль
|3 : 2
|4.03
|20:30
|
Айлендерс – Детройт
|- : -
|4.03
|20:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|- : -
|4.03
|23:00
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Бостон – Рейнджерс
|- : -
|4.03
|23:30
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Даллас – Колорадо
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|121
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|93
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|87
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|52
|
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Давид Пастрняк
Бостон
|61
|43
|
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|60
|41
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26