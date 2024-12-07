«Анахайм» — «Миннесота»: видеообзор матча

«Миннесота» на выезде победила «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

«Миннесота» (40 очков) одержала пятую победу подряд и после 26 матчей лидирует в Западной конференции НХЛ. «Анахайм» (23) идет 14-м на «Западе» после 25 игр.