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3 января, 10:31

«Анахайм» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Миннесота» на выезде обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Дубль у гостей оформил российский нападающий Данила Юров. По одной шайбе забросили Кирилл Капризов, Яков Тренин и Нико Штурм. Куинн Хьюз сделал четыре результативные передачи.

У хозяев отличились Беккетт Сеннеке и Трой Терри.

«Миннесота» (57 очков) занимает третье место в Западной конференции НХЛ. «Анахайм» (45 очков) потерпел пятое поражение подряд и идет шестым на «Западе».

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