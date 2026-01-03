«Анахайм» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» на выезде обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Дубль у гостей оформил российский нападающий Данила Юров. По одной шайбе забросили Кирилл Капризов, Яков Тренин и Нико Штурм. Куинн Хьюз сделал четыре результативные передачи.

У хозяев отличились Беккетт Сеннеке и Трой Терри.

«Миннесота» (57 очков) занимает третье место в Западной конференции НХЛ. «Анахайм» (45 очков) потерпел пятое поражение подряд и идет шестым на «Западе».