Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Анахайм»
«Миннесота» на выезде победила «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль и отметился результативной передачей в этой игре. Также голы гостей забили Джейкоб Мидлтон, Маркус Фолиньо и Марко Росси.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Робби Фаббри и Мэйсон Мактавиш.
«Миннесота» набрала 22 очка за 14 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Анахайм» с 10 очками в 13 играх идет на 14-й позиции. Команда потерпела четвертое поражение подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Миннесота» — 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)
Голы: Миддлтон — 3 (Эрикссон Эк), 7:31 — 0:1. Фолиньо — 3 (Годро, Фэйбер), 9:11 — 0:2. Капризов — 8 (Чисхольм, Зуккарелло), 12:32 — 0:3. Фаббри — 2, 42:16 — 1:3. Росси — 4 (Капризов), 54:20 — 1:4. Капризов — 9 (бол., Росси, Фэйбер), 57:44 — 1:5. Мактавиш — 2 (Гудас, Вааканайнен), 59:47 — 2:5.
Нереализованный буллит: Зеграс (Анахайм), 22:35.
Вратари: Достал — Густавссон.
Штраф: 4 — 16.
Броски: 34 (10+15+9) — 30 (10+12+8).
Наши: Минтюков (21.02/1/-1) — Капризов (17.24/5/+1), Тренин (13.58/2/0), Хуснутдинов (12.05/0/0).
9 ноября. Анахайм. Honda Center.
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