«Миннесота» обыграла «Анахайм» и одержала пятую победу подряд, Капризов набрал 3 очка

«Миннесота» на выезде победила «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Также по 3 очка набрали его одноклубники Мэттью Болди (1+2) и Марко Росси (2+1).

Свою дебютную шайбу в «Миннесоте» забросил другой россиянин Яков Тренин.

Единственный гол хозяев на счету Брока Магинна.

«Миннесота» (40 очков) одержала пятую победу подряд и после 26 матчей лидирует в Западной конференции НХЛ. «Анахайм» (23) идет 14-м на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Миннесота» — 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)