Капризов на 6-й минуте забил «Анахайму»

«Миннесота» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

На 6-й минуте шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Он реализовал большинство «Уайлд».

Для 28-летнего россиянина это 24-й гол в сезоне-2025/26. Теперь у него 48 (24+24) очков в 42 играх.