«Миннесота» победила «Анахайм», Капризов отдал передачу

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победила «Анахайм» со счетом 3:2. Победный гол забил Джоэль Эрикссон.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду почти 17 минут. Он отдал результативную передачу, а его показатель полезности составил +1.

Российский форвард заработал пятое (1+4) очко в четырех матчах сезона.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Миннесота» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Хартман — 1 (мен.), 13:51 — 0:1. Бонино — 1 (Эрикссон Эк), 25:50 — 0:2. Делорье — 2 (Рауни, Грант), 28:58 — 1:2. Фаулер — 1 (Рауни, Делорье), 32:21 — 2:2. Эрикссон Эк — 2 (Гринуэй, Капризов), 41:53 — 2:3.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (6+13+5) — 32 (16+11+5).

Наши: — - Капризов (16.52/0/+1).

21 января. Анахайм. Honda Center.