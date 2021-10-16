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«Миннесота» обыграла «Анахайм». Капризов сделал голевую передачу

07:43
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«Миннесота» обыграла «Анахайм» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Уайлд» провели первую игру в сезоне. Для «Дакс» это вторая встреча (в первой они одержали победу).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал первое очко в сезоне, сделав голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Миннесота» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Сильферберг — 1 (бол., Шаттенкирк, Фаулер), 20:17 — 1:0. Фиала — 1 (бол., Зуккарелло, Капризов), 37:35 — 1:1. Фолиньо — 1 (Дамба, Бродин), 59:52 — 1:2.

Вратари: Столарз — Тэлбот.

Штраф: 25 — 23.

Броски: 29 (10+11+8) — 43 (15+14+14).

Наши: — - Капризов (20.09/3/0), Куликов (15.47/1/0).

16 октября. Анахайм. Honda Center. 11938 зрителей.

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Евгений Козинов все материалы автора
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