«Анахайм» минимально переиграл «Миннесоту» Капризова

«Анахайм» выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил Николя Делорье.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сыграл 19 минут 24 секунды и отметился 3 бросками по воротам при показателе полезности «-1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Миннесота» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Делорье — 1 (Шаттенкирк, Рауни), 44:09 — 1:0.

Вратари: Гибсон — Тэлбот (58:48 — 59:10, 59:14).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 27 (11+10+6) — 34 (11+14+9).

Наши: — - Капризов (19.24/3/-1).

19 января. Анахайм. Honda Center.