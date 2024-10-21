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Сегодня, 07:00

«Анахайм» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Анахайм» — 4:1.

В составе «Кингз» отличились Адриан Кемпе, Алекс Лафренье, Кевин Фиала и Мики Андерсон, защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей. У «Дакс» шайбу забросил Райан Строум.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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3 Сиэтл 6 4 2 8
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Анахайм – Лос-Анджелес
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