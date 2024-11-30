«Анахайм» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

«Анахайм» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

«Лос-Анджелес» набрал 29 очков в 24 матчах и поднялся на 4-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 21 очко в 22 играх.