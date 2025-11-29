«Анахайм» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Встреча прошла на арене «Хонда Центр» в Анахайме.

У хозяев шайбы Лео Карлссон, Крис Крайдер, Олен Зеллвегер и Павел Минтюков.

У гостей голы на счету Алекса Лафферье, Кевина Фиалф, Александра Тюркотта и Джоэля Эдмундсона.

Победный буллит в послематчевой серии реализовал Мэйсон Мактавиш.