«Анахайм» в серии буллитов победил «Лос-Анджелес», Минтюков отметился голом

«Анахайм» одержал победу над «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков забросил одну шайбу. Для 22-летнего россиянина это первый гол в сезоне. Теперь у него 4 (1+3) очка в 21 игре.

Также у «уток» отличились Лео Карлссон, Крис Крайдер и Олен Зеллвегер. Шайбы «Кингз» забросили Алекс Лафферье, Кевин Фиала, Александр Тюркотт и Джоэль Эдмундсон.

«Анахайм» набрал 31 очко в 24 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 5-й строчке — 29 очков в 24 играх.