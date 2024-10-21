«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Анахайм», у Гаврикова две результативные передачи

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 4:1.

В составе «Кингз» отличились Адриан Кемпе, Алекс Лафренье, Кевин Фиала и Мики Андерсон, защитник Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами. У «Дакс» шайбу забросил Райан Строум.

«Лос-Анджелес» с 8 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Анахайм» с 5 очками — на 11-й строчке.