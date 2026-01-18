«Лос-Анджелес» в овертайме уступил «Анахайму»

«Лос-Анджелес» проиграл «Анахайму» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ.

У «Дакс» в основное время голом отметился Мэйсон Мактавиш, за «Кингз» забил Адриан Кемпе, которому ассистировал Андрей Кузьменко. 29-летний россиянин набрал 19 (9+10) очков в сезоне-2025/26.

Победу хозяевам в овертайме принес гол Микаэля Гранлунда.

«Анахайм» набрал 51 очко и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» с таким же количеством баллов располагается на строчку ниже.