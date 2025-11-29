Минтюков забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (5:4 ОТ).

22-летний россиянин на 11-минуте третьего периода сделал счет 4:3 в пользу «уток». Для него это первый гол в сезоне. Теперь у него 4 (1+3) очка в 21 матче.

Всего за карьеру Минтюков забил 10 голов и сделал 41 голевую передачу в 152 матчах регулярных чемпионатах НХЛ.