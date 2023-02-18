«Анахайм» проиграл «Лос-Анджелесу». Куликов набрал одно очко
«Анахайм» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. «Дакс» потерпели четвертое поражение подряд.
Российский защитник Дмитрий Куликов отметился одной голевой передачей в составе проигравшей команды.
«Лос-Анджелес» набрал 69 очков и поднялся на 4-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 15-й строчке — 40 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)
Голы: Лизотт — 8 (Иафалло, Фиала), 14:22 — 0:1. Шаттенкирк — 2 (Куликов, Ватрано), 25:52 — 1:1. Арвидссон — 15 (Мур), 32:56 — 1:2. Кемпе — 28 (бол., Копитар, Даути), 37:53 — 1:3. Мактавиш — 12 (бол., Фаулер, Зеграс), 42:28 — 2:3. Копитар — 17 (бол., Фиала, Даути), 49:44 — 2:4. Ватрано — 14 (Фаулер), 53:10 — 3:4. Арвидссон — 16 (бол., Дурзи, Дано), 55:30 — 3:5. Фиала — 19 (п.в., Иафалло, Лизотт), 58:47 — 3:6.
Вратари: Гибсон (57:25 — 58:47) — Копли (Куик, 39:36).
Штраф: 16 — 13.
Броски: 27 (5+12+10) — 41 (14+13+14).
Наши: Куликов (17.30/0/+1) — -.
18 февраля. Анахайм. Honda Center. 17272 зрителя.
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|2
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|31
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|5
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|25
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|61
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|46
|7
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|03:00
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Оттава – Чикаго
|3 : 4 ОТ
|18.02
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|2 : 1 Б
|18.02
|05:00
|
Эдмонтон – Рейнджерс
|4 : 5 Б
|18.02
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|3 : 6
|18.02
|22:00
|
Нэшвилл – Флорида
|- : -
|18.02
|22:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|99
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|80
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|54
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|53
|36
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
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