«Анахайм» проиграл «Лос-Анджелесу». Куликов набрал одно очко

«Анахайм» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. «Дакс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский защитник Дмитрий Куликов отметился одной голевой передачей в составе проигравшей команды.

«Лос-Анджелес» набрал 69 очков и поднялся на 4-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 15-й строчке — 40 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

Голы: Лизотт — 8 (Иафалло, Фиала), 14:22 — 0:1. Шаттенкирк — 2 (Куликов, Ватрано), 25:52 — 1:1. Арвидссон — 15 (Мур), 32:56 — 1:2. Кемпе — 28 (бол., Копитар, Даути), 37:53 — 1:3. Мактавиш — 12 (бол., Фаулер, Зеграс), 42:28 — 2:3. Копитар — 17 (бол., Фиала, Даути), 49:44 — 2:4. Ватрано — 14 (Фаулер), 53:10 — 3:4. Арвидссон — 16 (бол., Дурзи, Дано), 55:30 — 3:5. Фиала — 19 (п.в., Иафалло, Лизотт), 58:47 — 3:6.

Вратари: Гибсон (57:25 — 58:47) — Копли (Куик, 39:36).

Штраф: 16 — 13.

Броски: 27 (5+12+10) — 41 (14+13+14).

Наши: Куликов (17.30/0/+1) — -.

18 февраля. Анахайм. Honda Center. 17272 зрителя.