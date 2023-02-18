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Сегодня, 07:44

«Анахайм» проиграл «Лос-Анджелесу». Куликов набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Анахайм» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. «Дакс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский защитник Дмитрий Куликов отметился одной голевой передачей в составе проигравшей команды.

«Лос-Анджелес» набрал 69 очков и поднялся на 4-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 15-й строчке — 40 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

Голы: Лизотт — 8 (Иафалло, Фиала), 14:22 — 0:1. Шаттенкирк — 2 (Куликов, Ватрано), 25:52 — 1:1. Арвидссон — 15 (Мур), 32:56 — 1:2. Кемпе — 28 (бол., Копитар, Даути), 37:53 — 1:3. Мактавиш — 12 (бол., Фаулер, Зеграс), 42:28 — 2:3. Копитар — 17 (бол., Фиала, Даути), 49:44 — 2:4. Ватрано — 14 (Фаулер), 53:10 — 3:4. Арвидссон — 16 (бол., Дурзи, Дано), 55:30 — 3:5. Фиала — 19 (п.в., Иафалло, Лизотт), 58:47 — 3:6.

Вратари: Гибсон (57:25 — 58:47) — Копли (Куик, 39:36).

Штраф: 16 — 13.

Броски: 27 (5+12+10) — 41 (14+13+14).

Наши: Куликов (17.30/0/+1) — -.

18 февраля. Анахайм. Honda Center. 17272 зрителя.

Дмитрий Куликов
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 54 32 22 72
4 Питтсбург 54 27 27 63
5 Айлендерс 58 28 30 63
6 Вашингтон 57 28 29 62
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 54 26 28 56
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 30 26 72
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 55 29 26 63
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 54 26 28 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Лос-Анджелес 56 31 25 69
3 Сиэтл 55 31 24 68
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 56 17 39 40
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23.02
18.02 03:00
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4
18.02 03:00
Оттава – Чикаго
 3 : 4 ОТ
18.02 04:00
Миннесота – Даллас
 2 : 1 Б
18.02 05:00
Эдмонтон – Рейнджерс
4 : 5 Б
18.02 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 3 : 6
18.02 22:00
Нэшвилл – Флорида
 - : -
18.02 22:00
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 - : -
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