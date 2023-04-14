«Анахайм» дома проиграл «Лос-Анджелесу». «Дакс» потерпели 13 поражений подряд на финише регулярки
«Анахайм» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Дакс» потерпели 13-е поражение подряд.
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«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)
Голы: Терри — 23 (Фаулер), 2:44 — 1:0. Копитар — 28 (Кемпе, Рой), 16:57 — 1:1. Кемпе — 39 (бол., Даути, Арвидссон), 30:15 — 1:2. Мур — 10 (Арвидссон), 31:04 — 1:3. Джонс — 9 (Шаттенкирк, Строум), 41:27 — 2:3. Кемпе — 40 (бол., Даути, Арвидссон), 47:26 — 2:4. Зеграс — 23 (Хенрик, Терри), 54:51 — 3:4. Кемпе — 41 (п.в., Копитар, Рой), 58:21 — 3:5.
Вратари: Гибсон (57:56 — 58:21) — Корписало (46:17 — 46:34).
Штраф: 50 — 8.
Броски: 24 (13+4+7) — 36 (12+14+10).
Наши: — - Гавриков (20.18/0/0).
14 апреля. Анахайм. Honda Center. 14000 зрителей.
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|14.04
|02:00
|
Монреаль – Бостон
|4 : 5
|14.04
|02:00
|
Флорида – Каролина
|4 : 6
|14.04
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|14.04
|02:00
|
Рейнджерс – Торонто
|2 : 3
|14.04
|02:00
|
Баффало – Оттава
|4 : 3 ОТ
|14.04
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|14.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 0
|14.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|4 : 3 ОТ
|14.04
|03:30
|
Даллас – Сент-Луис
|1 : 0
|14.04
|03:30
|
Чикаго – Филадельфия
|4 : 5 ОТ
|14.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 2
|14.04
|04:00
|
Колорадо – Виннипег
|4 : 2
|14.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|3 : 5
|14.04
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|14.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|4 : 5 ОТ
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