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Шайба Копитара принесла «Лос-Анджелесу» гостевую победу над «Анахаймом»

07:35
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«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил «Анахайм» со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Анже Копитар.

Российский нападающий Анахайма Александр Волков провел на льду более 12 минут и заработал показатель полезности «-1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Флери — 2 (Зеграс), 5:37 — 1:0. Андерссон — 3 (Виларди, Мур), 54:56 — 1:1. Копитар — 12 (Браун, Андерсон), 59:04 — 1:2.

Вратари: Гибсон (59:14) — Куик.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 34 (10+19+5) — 25 (9+6+10).

Наши: Волков (12.33/1/-1) — -.

1 мая. Анахайм. Honda Center.

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