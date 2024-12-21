«Анахайм» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Анахайм» — 4:2.

В составе «Эвеланш» отличились Нэйтан Маккиннон, Валерий Ничушкин, Паркер Келли и Кайл Макар, Самюэль Жирар не реализовал буллит. У «Дакс» шайбы забросили Лео Карлссон и Алекс Киллорн, Павел Минтюков отметился голевым пасом.