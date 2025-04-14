«Анахайм» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

«Колорадо» набрал 102 очка после 82 матчей и занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Анахайм» с 78 очками — на 12-й строчке.