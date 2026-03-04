«Колорадо» прервал пятиматчевую победную серию «Анахайма»

«Колорадо» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У «Эвеланш» дубль оформил Паркер Келли, 3 (1+2) очка набрал Кэйл Макар, также по голу забили Габриэль Ландескуг и Мартин Нечас. Единственную шайбу «Дакс» забросил Каттер Готье.

«Колорадо» одержал третью победу подряд и с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Анахайм» с 69 очками располагается на пятой строчке. Команда прервала пятиматчевую победную серию.

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 06:00. Honda Center (Анахайм) Анахайм Колорадо

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