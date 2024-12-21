«Колорадо» победил «Анахайм», Ничушкин набрал два очка
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 4:2.
В составе «Эвеланш» 3 (1+2) очка набрал Нэйтан Маккиннон, 2 (1+1) очка у Валерия Ничушкина, еще по шайбе забросили Паркер Келли и Кайл Макар, Самюэль Жирар не реализовал буллит. У «Дакс» отличились Лео Карлссон и Алекс Киллорн, Павел Минтюков отметился голевым пасом.
В текущем сезоне Ничушкин провел 18 матчей, в которых набрал 15 (10+5) очков.
После этого матча «Колорадо» с 40 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Анахайм» с 28 очками — на 13-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Колорадо» — 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
Голы: Карлссон — 7 (Труба, Макгинн), 22:40 — 1:0. Келли — 3 (мен., О`Коннор), 26:40 — 1:1. Ничушкин — 10 (Макар, Маккиннон), 30:57 — 1:2. Макар — 10 (бол., Маккиннон, Рантанен), 43:30 — 1:3. Киллорн — 7 (Минтюков), 53:05 — 2:3. Маккиннон — 14 (п.в., Рантанен, Ничушкин), 58:41 — 2:4.
Нереализованный буллит: Жирар (Колорадо), 54:36.
Вратари: Гибсон (57:41 — 58:41) — Уэджвуд (29:12 — 29:13).
Штраф: 13 — 15.
Броски: 31 (12+9+10) — 23 (5+13+5).
Наши: Минтюков (16.00/1/+1) — Ничушкин (21.19/3/+2).
21 декабря. Анахайм. Honda Center. 16226 зрителей.
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Баффало – Торонто
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Миннесота – Юта
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Даллас – Рейнджерс
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|21.12
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Анахайм – Колорадо
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