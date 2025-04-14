«Колорадо» победил «Анахайм», забросив четыре шайбы в третьем периоде
«Колорадо» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
Хозяева вели со счетом 2:0 до середины третьего периода — шайбы забросили Мэйсон Мактавиш и Сэм Коланджело. Гости забили трижды во второй половине третьего периода — отметились Джек Друри, Чарли Койл, Эрик Джонсон и Уайтт Аамодт.
«Колорадо» набрал 102 очка после 82 матчей и занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Анахайм» с 78 очками — на 12-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Колорадо» — 2:4 (1:0, 1:0, 0:4)
Голы: Мактавиш — 22 (Нестеренко, Терри), 18:52 — 1:0. Коланджело — 9 (Киллорн, Ватрано), 27:35 — 2:0. Аамодт — 1 (Нечас, Друри), 50:05 — 2:1. Друри — 8 (бол., Малински, Койл), 54:34 — 2:2. Койл — 17 (Веси, О`Коннор), 57:51 — 2:3. Джонсон — 2 (п.в., Койл), 59:12 — 2:4.
Вратари: Достал (58:50 — 59:12) — Уэджвуд.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (6+9+5) — 24 (8+6+10).
Наши: Минтюков (17.03/0/-1) — -.
14 апреля. Анахайм. Honda Center. 17241 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|18.04
|02:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|5 : 2
|18.04
|02:00
|
Оттава – Каролина
|7 : 5
|18.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|4 : 3 ОТ
|18.04
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|6 : 1
|18.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|5 : 4
|18.04
|02:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|4 : 0
|18.04
|04:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|1 : 5