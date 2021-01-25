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«Анахайм» обыграл «Колорадо»

06:28
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«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 3:1.

На шайбы Якоба Сильверберга, Рикарда Ракеля и Хампуса Линдхольма, который забил в пустые ворота, гости ответили точным броском Микко Рантанена.

После этого матча «Анахайм» с 6 очками расположился на шестом месте в Западном дивизионе, «Колорадо» с 6 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Колорадо» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

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