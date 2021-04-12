«Колорадо» победил «Анахайм», у Ничушкина результативная передача

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 4:1.

В составе «Эвеланш» отличились Андре Бураковски с передачи Валерия Ничушкина, Габриэль Ландескуг, Райан Грейвс и Натан Маккиннон. «Дакс» ответили шайбой Джейми Дрисдейла.

После этого матча «Колорадо» с 60 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 31 очком — на последней строчке.