«Колорадо» победил «Анахайм», у Ничушкина результативная передача
03:35
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 4:1.
В составе «Эвеланш» отличились Андре Бураковски с передачи Валерия Ничушкина, Габриэль Ландескуг, Райан Грейвс и Натан Маккиннон. «Дакс» ответили шайбой Джейми Дрисдейла.
После этого матча «Колорадо» с 60 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 31 очком — на последней строчке.
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