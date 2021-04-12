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«Колорадо» победил «Анахайм», у Ничушкина результативная передача

03:35
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 4:1.

В составе «Эвеланш» отличились Андре Бураковски с передачи Валерия Ничушкина, Габриэль Ландескуг, Райан Грейвс и Натан Маккиннон. «Дакс» ответили шайбой Джейми Дрисдейла.

После этого матча «Колорадо» с 60 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 31 очком — на последней строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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