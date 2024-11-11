«Анахайм» переиграл «Коламбус», Марченко набрал 2 очка
«Анахайм» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
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Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Коламбус» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы: Лисон — 1 (Готье, Джонстон), 3:13 — 1:0. Чинахов — 4 (бол., Веренски, Марченко), 16:16 — 1:1. Лакомб — 1 (Гудас, Терри), 24:22 — 2:1. Карлссон — 5 (Дюмулин, Строум), 50:20 — 3:1. Марченко — 6, 56:57 — 3:2. Лундестрем — 2 (п.в., Ватрано, Макгинн), 58:20 — 4:2.
Вратари: Гибсон — Тарасов (57:47 — 58:20, 58:31 — 59:00, 59:09).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 29 (9+7+13) — 41 (13+11+17).
Наши: Минтюков (22.14/3/+2) — Воронков (16.13/1/-2), Марченко (21.07/5/0), Проворов (21.22/2/-1), Чинахов (19.45/7/-1).
11 ноября. Анахайм. Honda Center. 16153 зрителя.
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|Нью-Джерси
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|10
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|2
|Каролина
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|10
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|Вашингтон
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|10
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|20
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|Рейнджерс
|13
|9
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|Айлендерс
|15
|6
|9
|15
|6
|Питтсбург
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|6
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|Коламбус
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|5
|9
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|Атлантический дивизион
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|Флорида
|15
|11
|4
|23
|2
|Торонто
|16
|9
|7
|20
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|7
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|Тампа-Бэй
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|7
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|5
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|7
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|14
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|7
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|Монреаль
|15
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|Центральный дивизион
|И
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|О
|1
|Виннипег
|15
|14
|1
|28
|2
|Миннесота
|15
|10
|5
|23
|3
|Даллас
|13
|8
|5
|16
|4
|Юта
|15
|6
|9
|15
|5
|Колорадо
|15
|7
|8
|14
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|16
|9
|7
|21
|2
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|3
|Ванкувер
|13
|7
|6
|17
|4
|Калгари
|15
|7
|8
|17
|5
|Эдмонтон
|15
|7
|8
|15
|6
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|15
|6
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|11.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Сан-Хосе
|0 : 1
|11.11
|03:00
|
Чикаго – Миннесота
|2 : 1 ОТ
|11.11
|04:00
|
Анахайм – Коламбус
|4 : 2
|11.11
|20:30
|
Баффало – Монреаль
|- : -
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