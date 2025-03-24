«Анахайм» — «Каролина»: видеообзоры матча НХЛ

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Анахайм» — 5:2.

В составе «Харрикейнз» хет-трик оформил Тейлор Холл, еще по голу забили Марк Янковски и Джордан Мартинук. У «Дакс» шайбы забросили Алекс Киллорн и Тревор Зеграс.