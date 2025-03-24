Хоккей
24 марта, 05:41

«Каролина» на выезде победила «Анахайм»

Сергей Разин
корреспондент

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Анахайм» со счетом 5:2.

В составе «Харрикейнз» хет-трик оформил Тейлор Холл, еще по голу забили Марк Янковски и Джордан Мартинук. У «Дакс» шайбы забросили Алекс Киллорн и Тревор Зеграс.

После этого матча «Каролина» с 90 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Анахайм» с 68 очками — на 12-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Каролина» — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Голы: Янковски — 10 (Джост, Бернс), 27:59 — 0:1. Киллорн — 17 (Лакомб), 33:04 — 1:1. Мартинук — 13 (Гостисбеер, Стэнковен), 34:37 — 1:2. Холл — 13 (бол., Блэйк, Джарвис), 42:32 — 1:3. Зеграс — 9 (Труба, Зеллвегер), 56:37 — 2:3. Холл — 14 (Котканиеми, Рословик), 57:13 — 2:4. Холл — 15 (п.в., Рословик), 58:02 — 2:5.

Вратари: Достал (57:42 - 58:02) — Андерсен.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 37 (6+11+20) — 37 (11+15+11).

Наши: Минтюков (14.43/0/-1) — Орлов (22.06/4/+1).

24 марта. Анахайм. Honda Center. 16439 зрителей.

«Флорида» по буллитам победила «Питтсбург», у Бобровского результативный пас

«Вегас» обыграл «Тампу», Самсонов отразил 35 бросков
