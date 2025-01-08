«Анахайм» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

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«Анахайм» дома уступил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 ОТ.

В составе «Флеймз» шайбы забросили Маккензи Уигар, Назем Кадри и Джонатан Юбердо. Авторами голов «Дакс» стали Алекс Киллорн и Мэйсон Мактавиш.

«Калгари» набрал 45 очков и располагается на 9-й строчке Западной конференции, «Анахайм» идет 12-м с 39 баллами.