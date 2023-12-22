«Калгари» на выезде обыграл «Анахайм»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 3:0.

Отличились Ник ДеСаймон, Элиас Линдхольм и Энтони Грир, забивший в пустые ворота.

После этого матча «Калгари» с 33 очками занимает десятое место в Западной конференции, «Анахайм» с 24 очками — на 14-й строчке.