«Анахайм» проиграл «Калгари» по буллитам

«Анахайм» уступил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.

Решающий буллит забросил форвард «Флэймс» Джонни Годро.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров провел на льду 15 минут и 27 секунд и не отличился результативными действиями при показателе полезности «+1».

«Калгари» одержал третью победу подряд.

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«Анахайм» — «Калгари» — 3:4 Б (0:0, 2:3, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Милано — 6 (Мэнсон, Зеграс), 20:54 — 1:0. Коулмэн — 4 (Монахэн, Льюис), 23:49 — 1:1. Линдхольм — 10 (Годро), 30:20 — 1:2. Монахэн — 3 (Льюис, Шилингтон), 35:10 — 1:3. Ракелль — 8 (Лундестрем, Линдхольм), 39:24 — 2:3. Леттьери — 2 (бол., Зеграс, Драйсдейл), 42:04 — 3:3.

Победный буллит: Годро.

Вратари: Гибсон (65:00) — Владарж (65:00).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (14+8+10+2) — 36 (12+12+10+2).

Наши: — - Задоров (15.27/1/+1).

4 декабря. Анахайм. Honda Center. 12427 зрителей.