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«Анахайм» готов обменять Ракелля

20:45
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«Анахайм» готов рассмотреть варианты обмена нападающего Рикарда Раккеля, информирует TSN. Другие клубы лиги уже выходили на генерального менеджера «Дакс» Боба Мюррея.

Контракт 27-летнего шведа с зарплатой в 3,79 миллиона долларов действует до конца сезона-2021/22.

В этом сезоне он набрал 19 (6+13) очков в 28 матчах при показателе полезности «-2».

Ракелль был выбран «Анахаймом» на драфте-2011 под общим 30-м номером.

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