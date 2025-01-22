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Сегодня, 09:50

«Анахайм» — «Флорида»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Анахайм» (5:2).

В составе «Пантерз» отличились Сэм Райнхарт, Эван Родригес, Картер Верхэге, Сэм Беннетт и Янис Балинскис, вратарь Сергей Боброский отразил 28 бросков. У «Дакс» шайбы забросили Фрэнк Ватрано и Мэйсон Мактавиш.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 47 32 15 69
2 Каролина 48 29 19 61
3 Нью-Джерси 49 26 23 58
4 Коламбус 47 22 25 51
5 Рейнджерс 47 23 24 50
6 Филадельфия 48 22 26 50
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 48 30 18 62
2 Флорида 48 28 20 59
3 Тампа-Бэй 46 25 21 53
4 Оттава 47 24 23 52
5 Монреаль 47 24 23 52
6 Бостон 48 23 25 52
7 Детройт 47 21 26 47
8 Баффало 47 18 29 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 47 29 18 61
3 Лос-Анджелес 44 25 19 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 46 20 26 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 47 18 29 42
8 Сан-Хосе 50 14 36 34
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Филадельфия – Детройт
 2 : 1 ОТ
22.01 03:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 3 : 2
22.01 03:00
Рейнджерс – Оттава
 5 : 0
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Нэшвилл – Сан-Хосе
 7 : 5
22.01 04:00
Даллас – Каролина
 1 : 2
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Эдмонтон – Вашингтон
 2 : 3
22.01 06:00
Ванкувер – Баффало
 2 : 3
22.01 06:00
Анахайм – Флорида
 2 : 5
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