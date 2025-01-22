«Анахайм» — «Флорида»: видеообзор матча

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Анахайм» (5:2).

В составе «Пантерз» отличились Сэм Райнхарт, Эван Родригес, Картер Верхэге, Сэм Беннетт и Янис Балинскис, вратарь Сергей Боброский отразил 28 бросков. У «Дакс» шайбы забросили Фрэнк Ватрано и Мэйсон Мактавиш.