«Анахайм» — «Флорида»: видеообзор матча

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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Анахайм» — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

На шайбы Ээту Луостаринена и Оливера Экмана-Ларссона хозяева ответили точным броском Фрэнка Ватрано. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе.

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