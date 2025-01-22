«Флорида» победила «Анахайм», Бобровский отразил 28 бросков
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Анахайм» со счетом 5:2.
В составе «Пантерз» отличились Сэм Райнхарт, Эван Родригес, Картер Верхэге, Сэм Беннетт и Янис Балинскис, вратарь Сергей Боброский отразил 28 бросков. У «Дакс» шайбы забросили Фрэнк Ватрано и Мэйсон Мактавиш.
После этого матча «Флорида» с 59 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 42 очками — на 13-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Флорида» — 2:5 (2:3, 0:0, 0:2)
Голы: Ватрано — 12 (бол., Терри, Строум), 4:57 — 1:0. Райнхарт — 28 (Ткачак, Барков), 8:58 — 1:1. Родригес — 10 (Грир, Носек), 17:57 — 1:2. Верхэге — 11 (Самоскевич), 18:49 — 1:3. Мактавиш — 7 (Гудас), 19:12 — 2:3. Беннетт — 14 (Самоскевич, Луостаринен), 40:19 — 2:4. Балинскис — 3 (Носек, Верхэге), 44:17 — 2:5.
Вратари: Достал — Бобровский.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 30 (12+10+8) — 29 (15+7+7).
Наши: Минтюков (16.55/3/-2) — Куликов (18.29/0/0).
22 января. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|47
|32
|15
|69
|2
|Каролина
|48
|29
|19
|61
|3
|Нью-Джерси
|49
|26
|23
|58
|4
|Коламбус
|47
|22
|25
|51
|5
|Рейнджерс
|47
|23
|24
|50
|6
|Филадельфия
|48
|22
|26
|50
|7
|Питтсбург
|49
|20
|29
|48
|8
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|48
|30
|18
|62
|2
|Флорида
|48
|28
|20
|59
|3
|Тампа-Бэй
|46
|25
|21
|53
|4
|Оттава
|47
|24
|23
|52
|5
|Монреаль
|47
|24
|23
|52
|6
|Бостон
|48
|23
|25
|52
|7
|Детройт
|47
|21
|26
|47
|8
|Баффало
|47
|18
|29
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|48
|31
|17
|65
|2
|Миннесота
|47
|28
|19
|60
|3
|Даллас
|47
|29
|18
|59
|4
|Колорадо
|48
|28
|20
|57
|5
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|50
|6
|Юта
|46
|20
|26
|47
|7
|Нэшвилл
|46
|17
|29
|41
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|47
|29
|18
|62
|2
|Эдмонтон
|47
|29
|18
|61
|3
|Лос-Анджелес
|44
|25
|19
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|46
|20
|26
|50
|6
|Сиэтл
|48
|21
|27
|45
|7
|Анахайм
|47
|18
|29
|42
|8
|Сан-Хосе
|50
|14
|36
|34
|22.01
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|2 : 1 ОТ
|22.01
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|3 : 2
|22.01
|03:00
|
Рейнджерс – Оттава
|5 : 0
|22.01
|04:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|7 : 5
|22.01
|04:00
|
Даллас – Каролина
|1 : 2
|22.01
|05:00
|
Эдмонтон – Вашингтон
|2 : 3
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Баффало
|2 : 3
|22.01
|06:00
|
Анахайм – Флорида
|2 : 5