4 очка Монтура принесли «Флориде» победу над «Анахаймом»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Анахайм» со счетом 5:3.

В составе «Пантерз» 4 (1+3) очка набрал Брэндон Монтур, дубль оформил Сэм Райнхарт, еще по шайбе забросили Картер Верхэге и Сэм Беннетт. У «Дакс» два гола забил Райан Строум, еще одну шайбу забросил Исак Лундестрем.

После этого матча «Флорида» с 15 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 9 очками — на 14-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Флорида» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Голы: Верхэге — 8 (бол., Монтур, Лунделл), 11:31 — 0:1. Монтур — 4 (Хепониеми, Лунделл), 22:51 — 0:2. Хенрик — 4 (Строум, Клингберг), 28:00 — 1:2. Строум — 4 (Шаттенкирк, Терри), 28:27 — 2:2. Райнхарт — 1 (Ломберг, М. Стаал), 42:55 — 2:3. Беннетт — 2 (Луостаринен, Монтур), 48:10 — 2:4. Лундестрем — 1 (мен., буллит), 58:46 — 3:4. Райнхарт — 2 (бол., п.в., Верхэге, Монтур), 59:59 — 3:5.

Вратари: Гибсон (58:04 — 58:23, 59:37) — Найт.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 35 (11+13+11) — 46 (17+12+17).

Наши: Куликов (21.36/2/0) — -.

7 ноября. Анахайм. Honda Center.