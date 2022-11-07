4 очка Монтура принесли «Флориде» победу над «Анахаймом»
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Анахайм» со счетом 5:3.
В составе «Пантерз» 4 (1+3) очка набрал Брэндон Монтур, дубль оформил Сэм Райнхарт, еще по шайбе забросили Картер Верхэге и Сэм Беннетт. У «Дакс» два гола забил Райан Строум, еще одну шайбу забросил Исак Лундестрем.
После этого матча «Флорида» с 15 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 9 очками — на 14-й строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Флорида» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Голы: Верхэге — 8 (бол., Монтур, Лунделл), 11:31 — 0:1. Монтур — 4 (Хепониеми, Лунделл), 22:51 — 0:2. Хенрик — 4 (Строум, Клингберг), 28:00 — 1:2. Строум — 4 (Шаттенкирк, Терри), 28:27 — 2:2. Райнхарт — 1 (Ломберг, М. Стаал), 42:55 — 2:3. Беннетт — 2 (Луостаринен, Монтур), 48:10 — 2:4. Лундестрем — 1 (мен., буллит), 58:46 — 3:4. Райнхарт — 2 (бол., п.в., Верхэге, Монтур), 59:59 — 3:5.
Вратари: Гибсон (58:04 — 58:23, 59:37) — Найт.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 35 (11+13+11) — 46 (17+12+17).
Наши: Куликов (21.36/2/0) — -.
7 ноября. Анахайм. Honda Center.
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|12
|8
|4
|17
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|15
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|4
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|5
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|11
|5
|6
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|7
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|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|22
|2
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|13
|7
|6
|16
|3
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|7
|15
|4
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|14
|5
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|10
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|5
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|7
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|8
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|3
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|9
|7.11
|01:00
|
Каролина – Торонто
|1 : 3
|7.11
|01:00
|
Рейнджерс – Детройт
|2 : 3 ОТ
|7.11
|05:00
|
Анахайм – Флорида
|3 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|25
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|23
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|19
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|12
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|10
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|14
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|7
|1.86
|
|
Картер Харт
Филадельфия
|8
|1.97