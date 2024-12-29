«Анахайм» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Анахайм» со счетом 3:1.

После этого матча «Филадельфия» с 36 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Анахайм» с 30 очками — на 13-й строчке «Запада».