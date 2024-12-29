«Филадельфия» на выезде обыграла «Анахайм»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Анахайм» со счетом 3:1.

В составе «Флайерз» отличились Ноа Кейтс, Морган Фрост и Джоэл Фараби. У «Дакс» шайбу забросил Трой Терри.

После этого матча «Филадельфия» с 36 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Анахайм» с 30 очками — на 13-й строчке «Запада».