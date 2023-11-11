«Филадельфия» на выезде обыграла «Анахайм», у Замулы и Минтюкова по передаче
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Анахайм» со счетом 6:3.
В составе «Флайерз» дубль оформил Оуэн Типпетт, еще по голу забили Шон Кутюрье, Кэм Аткинсон, Луи Белпедио и Трэвис Санхейм, защитник Егор Замула отметился результативную передачу. У «Дакс» хет-трик оформил 18-летний Лео Карлссон, у защитника Павла Минтюкова результативный пас.
После этого матча «Филадельфия» с 13 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Анахайм» с 14 очками — на седьмой строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Филадельфия» — 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)
Голы: Кутюрье — 3 (Аткинсон, Замула), 4:57 — 0:1. Аткинсон — 7 (Санхейм, Форстер), 12:31 — 0:2. Бельпедио — 2 (Фараби), 22:33 — 0:3. Карлссон — 4 (бол., Киллорн, Мактавиш), 33:15 — 1:3. Санхейм — 2 (Фараби, Йорк), 47:39 — 1:4. Карлссон — 5 (Киллорн, Минтюков), 50:34 — 2:4. Типпетт — 3 (Фрост), 53:07 — 2:5. Карлссон — 6 (бол., Терри, Строум), 58:32 — 3:5. Типпетт — 4 (п.в.), 58:59 — 3:6.
Вратари: Достал (58:41 — 58:59) — Эрссон.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 38 (15+15+8) — 36 (17+7+12).
Наши: Любушкин (12.22/2/-2), Минтюков (17.01/2/-3) — Замула (13.34/1/+1).
11 ноября. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|13
|10
|3
|21
|2
|Каролина
|14
|8
|6
|16
|3
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|4
|Вашингтон
|12
|6
|6
|14
|5
|Айлендерс
|12
|5
|7
|13
|6
|Филадельфия
|14
|6
|8
|13
|7
|Питтсбург
|12
|6
|6
|12
|8
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|13
|4
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|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|13
|11
|2
|23
|2
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|13
|8
|5
|17
|3
|Детройт
|14
|7
|7
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|6
|8
|16
|5
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|6
|Баффало
|14
|7
|7
|15
|7
|Монреаль
|13
|6
|7
|14
|8
|Оттава
|12
|5
|7
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Колорадо
|12
|8
|4
|16
|3
|Виннипег
|13
|7
|6
|16
|4
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|13
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Миннесота
|14
|5
|9
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|13
|10
|3
|21
|3
|Лос-Анджелес
|13
|8
|5
|19
|4
|Анахайм
|13
|7
|6
|14
|5
|Сиэтл
|14
|5
|9
|13
|6
|Калгари
|13
|4
|9
|10
|7
|Эдмонтон
|12
|2
|10
|5
|8
|Сан-Хосе
|14
|2
|12
|5
|11.11
|03:00
|
Флорида – Каролина
|5 : 2
|11.11
|03:00
|
Торонто – Калгари
|5 : 4 Б
|11.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|2 : 4
|11.11
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|3 : 2
|11.11
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|5 : 0
|11.11
|06:00
|
Анахайм – Филадельфия
|3 : 6
|11.11
|21:00
|
Детройт – Коламбус
|- : -
|11.11
|23:00
|
Виннипег – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|13
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|13
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|14
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|13
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Тэтчер Демко
Ванкувер
|9
|1.6