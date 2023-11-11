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Сегодня, 08:45

«Филадельфия» на выезде обыграла «Анахайм», у Замулы и Минтюкова по передаче

Сергей Разин
корреспондент
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Анахайм» со счетом 6:3.

В составе «Флайерз» дубль оформил Оуэн Типпетт, еще по голу забили Шон Кутюрье, Кэм Аткинсон, Луи Белпедио и Трэвис Санхейм, защитник Егор Замула отметился результативную передачу. У «Дакс» хет-трик оформил 18-летний Лео Карлссон, у защитника Павла Минтюкова результативный пас.

После этого матча «Филадельфия» с 13 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Анахайм» с 14 очками — на седьмой строчке Запада.

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Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Филадельфия» — 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)

Голы: Кутюрье — 3 (Аткинсон, Замула), 4:57 — 0:1. Аткинсон — 7 (Санхейм, Форстер), 12:31 — 0:2. Бельпедио — 2 (Фараби), 22:33 — 0:3. Карлссон — 4 (бол., Киллорн, Мактавиш), 33:15 — 1:3. Санхейм — 2 (Фараби, Йорк), 47:39 — 1:4. Карлссон — 5 (Киллорн, Минтюков), 50:34 — 2:4. Типпетт — 3 (Фрост), 53:07 — 2:5. Карлссон — 6 (бол., Терри, Строум), 58:32 — 3:5. Типпетт — 4 (п.в.), 58:59 — 3:6.

Вратари: Достал (58:41 — 58:59) — Эрссон.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 38 (15+15+8) — 36 (17+7+12).

Наши: Любушкин (12.22/2/-2), Минтюков (17.01/2/-3) — Замула (13.34/1/+1).

11 ноября. Анахайм. Honda Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Филадельфия Флайерз
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Форвард «Анахайма» Карлссон первым с драфта-2023 оформил хет-трик в НХЛ
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1 Рейнджерс 13 10 3 21
2 Каролина 14 8 6 16
3 Нью-Джерси 13 7 6 15
4 Вашингтон 12 6 6 14
5 Айлендерс 12 5 7 13
6 Филадельфия 14 6 8 13
7 Питтсбург 12 6 6 12
8 Коламбус 13 4 9 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 11 2 23
2 Флорида 13 8 5 17
3 Детройт 14 7 7 16
4 Тампа-Бэй 14 6 8 16
5 Торонто 14 7 7 16
6 Баффало 14 7 7 15
7 Монреаль 13 6 7 14
8 Оттава 12 5 7 10
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 12 8 4 17
2 Колорадо 12 8 4 16
3 Виннипег 13 7 6 16
4 Сент-Луис 12 6 6 13
5 Аризона 13 6 7 13
6 Миннесота 14 5 9 12
7 Чикаго 12 5 7 10
8 Нэшвилл 13 5 8 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 15 12 3 25
2 Ванкувер 13 10 3 21
3 Лос-Анджелес 13 8 5 19
4 Анахайм 13 7 6 14
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Вегас – Сан-Хосе
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