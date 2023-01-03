«Филадельфия» в гостях обыграла «Анахайм»
«Филадельфия» одержала победу над «Анахаймом» (4:1) в гостевом матчей регулярного чемпионата НХЛ.
В составе гостей отметились нападающие Джоэл Фараби, Морган Фрост, Трэвис Конечны и Скотт Лоутон. За «Анахайм» в третьем периоде забил канадский форвард Райан Строум.
В следующем матче «Анахайм» сыграет с «Далласом». «Филадельфия» примет дома «Аризону».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Филадельфия» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы: Фараби — 7 (Кэйтс, Конекны), 7:42 — 0:1. Фрост — 8 (Йорк, Фараби), 10:36 — 0:2. Конекны — 18 (Хэйс, Кэйтс), 23:00 — 0:3. Лотон — 10 (Хэйс), 48:26 — 0:4. Строум — 9 (Зеграс), 59:20 — 1:4.
Вратари: Гибсон — Эрссон.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 29 (7+14+8) — 33 (17+7+9).
Наши: Куликов (16.42/2/-2) — Проворов (22.38/4/0).
3 января. Анахайм. Honda Center
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|37
|25
|12
|56
|2
|Нью-Джерси
|37
|23
|14
|49
|3
|Вашингтон
|39
|21
|18
|47
|4
|Рейнджерс
|38
|20
|18
|46
|5
|Питтсбург
|37
|19
|18
|44
|6
|Айлендерс
|38
|21
|17
|44
|7
|Филадельфия
|38
|14
|24
|35
|8
|Коламбус
|35
|11
|24
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|29
|8
|62
|2
|Торонто
|37
|23
|14
|52
|3
|Тампа-Бэй
|35
|23
|12
|47
|4
|Детройт
|35
|16
|19
|39
|5
|Баффало
|35
|18
|17
|38
|6
|Оттава
|37
|17
|20
|37
|7
|Флорида
|38
|16
|22
|36
|8
|Монреаль
|37
|15
|22
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|38
|23
|15
|52
|2
|Виннипег
|37
|23
|14
|47
|3
|Миннесота
|36
|21
|15
|44
|4
|Колорадо
|36
|19
|17
|41
|5
|Сент-Луис
|37
|17
|20
|37
|6
|Нэшвилл
|35
|15
|20
|36
|7
|Аризона
|35
|13
|22
|31
|8
|Чикаго
|36
|8
|28
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|26
|14
|54
|2
|Лос-Анджелес
|40
|21
|19
|48
|3
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|4
|Сиэтл
|35
|19
|16
|42
|5
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|6
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|38
|10
|28
|24
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Вегас
|2 : 3
|3.01
|06:00
|
Анахайм – Филадельфия
|1 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|72
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|38
|54
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|35
|27
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|26
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19