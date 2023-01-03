«Филадельфия» в гостях обыграла «Анахайм»

«Филадельфия» одержала победу над «Анахаймом» (4:1) в гостевом матчей регулярного чемпионата НХЛ.

В составе гостей отметились нападающие Джоэл Фараби, Морган Фрост, Трэвис Конечны и Скотт Лоутон. За «Анахайм» в третьем периоде забил канадский форвард Райан Строум.

В следующем матче «Анахайм» сыграет с «Далласом». «Филадельфия» примет дома «Аризону».

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«Анахайм» — «Филадельфия» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Фараби — 7 (Кэйтс, Конекны), 7:42 — 0:1. Фрост — 8 (Йорк, Фараби), 10:36 — 0:2. Конекны — 18 (Хэйс, Кэйтс), 23:00 — 0:3. Лотон — 10 (Хэйс), 48:26 — 0:4. Строум — 9 (Зеграс), 59:20 — 1:4.

Вратари: Гибсон — Эрссон.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 29 (7+14+8) — 33 (17+7+9).

Наши: Куликов (16.42/2/-2) — Проворов (22.38/4/0).

3 января. Анахайм. Honda Center