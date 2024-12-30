«Анахайм» победил «Эдмонтон», отыгравшись с 0:2

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:3.

В составе «Дакс» отличились Каттер Готье, Дрю Хеллесон, Робби Фаббри, Райан Строум и Мэйсон Мактавиш. У «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль, еще один гол на счету Эвана Бушара. «Эдмонтон» вел со счетом 2:0 до 13-й минуты и 3:1 до 32-й минуты.