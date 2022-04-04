Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Анахайм»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 6:1.

В составе «Ойлерз» по 3 (1+2) очка набрали Коннор Макдэвид, Тайсон Бэрри и Бретт Кулак, 2 (1+1) очка у Леона Драйзайтля и Райана Нюджента-Хопкинса, еще один гол забил Ессе Пульюярви. У «Дакс» отличился Зак Астон-Риз.

После этого матча «Эдмонтон» с 85 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 68 очками — на 12-й строчке.