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Сегодня, 05:41

Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Анахайм»

Сергей Разин
корреспондент
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«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 6:1.

В составе «Ойлерз» по 3 (1+2) очка набрали Коннор Макдэвид, Тайсон Бэрри и Бретт Кулак, 2 (1+1) очка у Леона Драйзайтля и Райана Нюджента-Хопкинса, еще один гол забил Ессе Пульюярви. У «Дакс» отличился Зак Астон-Риз.

После этого матча «Эдмонтон» с 85 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 68 очками — на 12-й строчке.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 45 24 98
2 Рейнджерс 69 44 25 93
3 Питтсбург 70 41 29 92
4 Вашингтон 69 37 32 84
5 Айлендерс 68 32 36 73
6 Коламбус 69 32 37 69
7 Нью-Джерси 69 24 45 54
8 Филадельфия 68 21 47 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 69 48 21 102
2 Торонто 68 44 24 93
3 Тампа-Бэй 68 43 25 93
4 Бостон 68 43 25 91
5 Детройт 69 26 43 61
6 Баффало 70 25 45 61
7 Оттава 68 25 43 56
8 Монреаль 69 19 50 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 69 49 20 104
2 Миннесота 68 43 25 91
3 Сент-Луис 68 38 30 86
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Даллас 67 39 28 81
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 69 24 45 58
8 Аризона 68 21 47 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 68 40 28 89
2 Лос-Анджелес 71 38 33 86
3 Эдмонтон 69 39 30 83
4 Вегас 71 39 32 82
5 Ванкувер 70 32 38 74
6 Анахайм 70 28 42 68
7 Сан-Хосе 68 29 39 66
8 Сиэтл 68 21 47 48
Результаты / календарь
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9.04
4.04 02:00
Ванкувер – Вегас
 2 : 3 ОТ
4.04 02:00
Вашингтон – Миннесота
 1 : 5
4.04 02:00
Рейнджерс – Филадельфия
 3 : 4 Б
4.04 02:00
Чикаго – Аризона
 2 : 3 ОТ
4.04 03:00
Анахайм – Эдмонтон
 1 : 6
4.04 04:00
Сиэтл – Даллас
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 99
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 69 97
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 51
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 49
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 69 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 47 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 45 2.13
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 54 2.16
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