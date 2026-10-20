«Анахайм» добирался до Нью-Йорка 15 часов перед поражением от «Рейнджерс»
Перелет «Анахайма» в Нью-Йорк перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» занял 15 часов. Команда сменила аэропорт и самолет из-за проблем с маршрутом и технических неисправностей.
По данным сайта НХЛ, хоккеисты сначала приехали в аэропорт имени Джона Уэйна в Калифорнии, но вылет оттуда не состоялся. Команда перебралась автобусом в международный аэропорт Лос-Анджелеса. Там игроки почти шесть часов провели в самолете, который не смог взлететь из-за технических проблем.
После смены борта «Дакс» отправились в Ньюарк и приземлились в 01.45 по местному времени. До гостиницы в Манхэттене добрались в 02.30. Несмотря на необычный переезд, команда сохранила утреннюю раскатку перед игрой.
«Анахайм» в матче с «Рейнджерс» уступил со счетом 2:5. Хозяева повели 5:0, а гости сократили отставание двумя голами в конце третьего периода. Для «Дакс» это поражение стало третьим подряд. Главный тренер Джоэл Кенневилль после встречи отметил трудности с игрой своей команды, однако напрямую связывать результат только с перелетом нельзя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|8
|3
|17
|2
|Рейнджерс
|11
|7
|4
|15
|3
|Айлендерс
|9
|5
|4
|11
|4
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|5
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|10
|6
|Филадельфия
|12
|3
|9
|9
|7
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|7
|3
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|7
|2
|14
|3
|Оттава
|10
|7
|3
|14
|4
|Флорида
|10
|5
|5
|12
|5
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|6
|Монреаль
|9
|4
|5
|10
|7
|Баффало
|10
|4
|6
|10
|8
|Детройт
|9
|3
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|10
|7
|3
|14
|2
|Миннесота
|10
|6
|4
|14
|3
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|11
|5
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|9
|4
|5
|9
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|8
|3
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|7
|2
|15
|3
|Сиэтл
|10
|6
|4
|13
|4
|Сан-Хосе
|10
|5
|5
|11
|5
|Анахайм
|9
|4
|5
|8
|6
|Ванкувер
|11
|2
|9
|5
|7
|Лос-Анджелес
|7
|1
|6
|4
|8
|Калгари
|8
|2
|6
|4
|22.10
|02:30
|Оттава – Флорида
|5 : 1
|22.10
|02:30
|Баффало – Филадельфия
|1 : 3