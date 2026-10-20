«Анахайм» добирался до Нью-Йорка 15 часов перед поражением от «Рейнджерс»

Перелет «Анахайма» в Нью-Йорк перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» занял 15 часов. Команда сменила аэропорт и самолет из-за проблем с маршрутом и технических неисправностей.

По данным сайта НХЛ, хоккеисты сначала приехали в аэропорт имени Джона Уэйна в Калифорнии, но вылет оттуда не состоялся. Команда перебралась автобусом в международный аэропорт Лос-Анджелеса. Там игроки почти шесть часов провели в самолете, который не смог взлететь из-за технических проблем.

После смены борта «Дакс» отправились в Ньюарк и приземлились в 01.45 по местному времени. До гостиницы в Манхэттене добрались в 02.30. Несмотря на необычный переезд, команда сохранила утреннюю раскатку перед игрой.

«Анахайм» в матче с «Рейнджерс» уступил со счетом 2:5. Хозяева повели 5:0, а гости сократили отставание двумя голами в конце третьего периода. Для «Дакс» это поражение стало третьим подряд. Главный тренер Джоэл Кенневилль после встречи отметил трудности с игрой своей команды, однако напрямую связывать результат только с перелетом нельзя.