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«Анахайм» добирался до Нью-Йорка 15 часов перед поражением от «Рейнджерс»

Игнат Апурин

Перелет «Анахайма» в Нью-Йорк перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» занял 15 часов. Команда сменила аэропорт и самолет из-за проблем с маршрутом и технических неисправностей.

По данным сайта НХЛ, хоккеисты сначала приехали в аэропорт имени Джона Уэйна в Калифорнии, но вылет оттуда не состоялся. Команда перебралась автобусом в международный аэропорт Лос-Анджелеса. Там игроки почти шесть часов провели в самолете, который не смог взлететь из-за технических проблем.

После смены борта «Дакс» отправились в Ньюарк и приземлились в 01.45 по местному времени. До гостиницы в Манхэттене добрались в 02.30. Несмотря на необычный переезд, команда сохранила утреннюю раскатку перед игрой.

«Анахайм» в матче с «Рейнджерс» уступил со счетом 2:5. Хозяева повели 5:0, а гости сократили отставание двумя голами в конце третьего периода. Для «Дакс» это поражение стало третьим подряд. Главный тренер Джоэл Кенневилль после встречи отметил трудности с игрой своей команды, однако напрямую связывать результат только с перелетом нельзя.

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НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 8 3 17
2 Рейнджерс 11 7 4 15
3 Айлендерс 9 5 4 11
4 Вашингтон 9 5 4 10
5 Нью-Джерси 9 5 4 10
6 Филадельфия 12 3 9 9
7 Питтсбург 10 3 7 7
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 7 3 15
2 Тампа-Бэй 9 7 2 14
3 Оттава 10 7 3 14
4 Флорида 10 5 5 12
5 Торонто 11 5 6 12
6 Монреаль 9 4 5 10
7 Баффало 10 4 6 10
8 Детройт 9 3 6 9
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 10 7 3 14
2 Миннесота 10 6 4 14
3 Даллас 9 5 4 11
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Виннипег 9 4 5 10
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 9 4 5 9
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 8 3 16
2 Эдмонтон 9 7 2 15
3 Сиэтл 10 6 4 13
4 Сан-Хосе 10 5 5 11
5 Анахайм 9 4 5 8
6 Ванкувер 11 2 9 5
7 Лос-Анджелес 7 1 6 4
8 Калгари 8 2 6 4
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22.10 02:30 Оттава – Флорида 5 : 1
22.10 02:30 Баффало – Филадельфия 1 : 3
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