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Сегодня, 08:42

«Анахайм» обыграл «Детройт» в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Анахайм» дома победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

3 очка (1+2) набрал защитник «Дакс» Олег Зеллвегер. Также по одной шайбе у хозяев забросили Тревор Зеграс, Трой Терри, Каттер Готье, Росс Джонстон и Райан Строум.

У гостей по разу отличились Марко Каспер, Джонатан Берггрен, Лукас Раймонд и Алекс Дебринкэт.

«Анахайм» (14 очков) после 16 матчей занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ. «Детройт» (15) идет 13-м на «Востоке».

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«Анахайм» — «Детройт» — 6:4 (1:2, 1:1, 4:1)

Голы: Зеллвегер — 3 (Лакомб, Карлссон), 1:12 — 1:0. Каспер — 1 (бол., Комфер, Зайдер), 7:59 — 1:1. Берггрен — 2 (бол., Тарасенко, Каспер), 19:16 — 1:2. Раймонд — 2 (Дебринкэт), 21:05 — 1:3. Зеграс — 2 (бол., Зеллвегер, Киллорн), 37:44 — 2:3. Терри — 6 (бол., Зеллвегер, Карлссон), 43:54 — 3:3. Готье — 1 (Хеллесон, Дюмулин), 51:09 — 4:3. Джонстон — 1 (Харкинс, Хеллесон), 51:47 — 5:3. Дебринкэт — 7 (бол., Зайдер, Раймонд), 56:16 — 5:4. Строум — 4 (п.в., Ватрано, Дюмулин), 59:36 — 6:4.

Вратари: Гибсон — Лайон (58:41 — 59:36).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (6+15+8) — 25 (12+8+5).

Наши: Минтюков (18.04/2/-1) — Тарасенко (15.43/0/-3).

16 ноября. Анахайм. Honda Center.

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НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Детройт Ред Уингз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 20 12 8 26
2 Вашингтон 16 11 5 23
3 Каролина 15 11 4 22
4 Рейнджерс 15 10 5 21
5 Айлендерс 17 7 10 18
6 Филадельфия 17 7 10 16
7 Питтсбург 19 6 13 15
8 Коламбус 16 6 10 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 17 11 6 23
2 Торонто 18 10 8 22
3 Бостон 18 8 10 18
4 Тампа-Бэй 15 8 7 17
5 Оттава 16 8 8 17
6 Баффало 17 8 9 17
7 Детройт 16 7 9 15
8 Монреаль 17 5 12 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 17 15 2 30
2 Миннесота 16 11 5 25
3 Даллас 15 10 5 20
4 Колорадо 18 9 9 18
5 Юта 17 7 10 17
6 Сент-Луис 17 7 10 15
7 Чикаго 17 6 11 13
8 Нэшвилл 18 5 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
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Коламбус – Питтсбург
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 2 : 5
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Юта – Вегас
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Калгари – Нэшвилл
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Анахайм – Детройт
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