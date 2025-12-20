«Анахайм» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» разгромил «Анахайм» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

У гостей двумя голами и одной результативной передачей отметился Джейсон Робертсон. Шайбу забросил Илья Любушкин. На счету 31-летнего россиянина 6 (0+6) очков в 25 матчах сезона-2025/26. У хозяев отличились Райан Полинг, Микаэль Гранлунд и Беккетт Сеннеке.

«Даллас» одержал третью победу. «Старз» набрали 53 очков и занимают второе место в таблице Западной конференции. «Анахайм» с 42 очками — на пятой строчке.