«Даллас» переиграл «Анахайм». Минтюков сделал голевую передачу
«Анахайм» на своем льду проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.
В составе проигравшей команды одной результативной передачей отметился российский защитник Павел Минтюков.
«Старз» с 5 очками занимают 3-е место в Западной конференции. «Дакс» идут на 13-й строчке (2 очка).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Даллас» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы: Терри — 1 (Зеграс, Минтюков), 4:37 — 1:0. Хинтц — 1 (бол., Павелски, Хейсканен), 30:03 — 1:1. Павелски — 2 (бол., Хейсканен, Робертсон), 38:06 — 1:2. Карлссон — 1 (Терри), 41:01 — 2:2. Хейсканен — 1 (Стил, Сегин), 46:47 — 2:3.
Вратари: Гибсон (8:44 — 8:50, 57:53) — Эттингер.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 29 (17+1+11) — 24 (7+12+5).
Наши: Любушкин (16.29/0/+1), Минтюков (18.23/2/+1) — Дадонов (14.51/1/-1).
20 октября. Анахайм. Honda Center.
|Столичный дивизион
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|4
|3
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|Каролина
|4
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|1
|6
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|4
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|2
|3
|5
|4
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|2
|2
|0
|4
|5
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|2
|2
|4
|6
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|7
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|1
|2
|3
|8
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|3
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|И
|В
|П
|О
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|Колорадо
|3
|3
|0
|6
|2
|Даллас
|3
|2
|1
|5
|3
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|4
|5
|Аризона
|4
|2
|2
|4
|6
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|4
|7
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|3
|1
|2
|3
|8
|Виннипег
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|5
|5
|0
|10
|2
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|5
|3
|Калгари
|4
|2
|2
|5
|4
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|5
|Анахайм
|3
|1
|2
|2
|6
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|7
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|1
|8
|Сиэтл
|4
|0
|4
|1
|20.10
|02:00
|
Флорида – Торонто
|3 : 1
|20.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 3
|20.10
|02:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|4 : 1
|20.10
|02:00
|
Рейнджерс – Нэшвилл
|1 : 4
|20.10
|02:00
|
Баффало – Калгари
|3 : 4
|20.10
|03:00
|
Сент-Луис – Аризона
|2 : 6
|20.10
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|3 : 5
|20.10
|03:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|7 : 4
|20.10
|05:00
|
Анахайм – Даллас
|2 : 3
|20.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Бостон
|- : -
|20.10
|05:30
|
Колорадо – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|4
|8
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|4
|8
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|4
|7
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|4
|6
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|4
|5
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|4
|5
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Джой Даккорд
Сиэтл
|1
|0.92
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|2
|1.00