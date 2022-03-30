«Анахайм» проиграл «Далласу» и потерпел десятое поражение подряд

«Анахайм» проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

В составе «Дакс» отличились Дерек Грант и Трой Терри, у «Старз» забросили Радек Факса, Роопе Хинтц и Якоб Петерсон.

«Анахайм» потерпел десятое поражение подряд. Команда занимает 13-е место в таблице Западной конференции с 65 очками в 68 матчах. «Даллас» идет на 8-й строчке с 77 очками в 65 играх.

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«Анахайм» — «Даллас» — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Голы: Факса — 4 (Гленденинг, Раффль), 14:05 — 0:1. Грант — 12 (Зеграс, Шаттенкирк), 23:54 — 1:1. Терри — 31 (Грант, Зеграс), 29:48 — 2:1. Хинтц — 29 (Робертсон), 48:28 — 2:2. Петерсон — 12 (Клингберг), 52:36 — 2:3.

Вратари: Гибсон (58:21) — Эттингер.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 28 (7+9+12) — 32 (9+10+13).

Наши: — - Гурьянов (11.58/0/-1), Наместников (10.59/1/-1), Радулов (14.38/2/+1).

30 марта. Анахайм. Honda Center.